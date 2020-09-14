كامل الوزير: "الصعايدة رجالة مصر وأصلها.. ومنقدرش نعيب فيهم"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رسالة إلى الصعايدة بعد قرار انتهاء قطارات الصعيد عند محطة بشتيل وعدم دخولها رمسيس، قائلًا "الصعايدة هم رجالة مصر وأصلها، ومحدش يستطيع أن يعيب في الصعايدة".

وأضاف "الوزير" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين: "لا نستطيع أن نقوم بتمييز عنصري، وميدان رمسيس مفتوح لكل المصريين".

وتابع "كل ما نقوم به هو تنظيم أمور الدولة بما سهل على المواطن العادي، ومحطة مصر منذ نشأتها كانت تنقل 10 آلاف راكب يوميًا، والآن وصل روادها إلى مليون مواطن يوميًا".

واستطرد "لا تستطيع المحطة التي كانت تنقل 10 آلاف يوميًا في الماضي من 11 رصيف أن تقوم بنقل مليون راكب من نفس الأرصفة وهو ما دعانا إلى إنشاء محطة بشتيل والتي هتبقى أحسن من محطة سكك حديد مصر".

وفي تصريحات سابقة وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسالة واضحة لأهل الصعيد قائلا "حقكم عليا" بعد قرار انتهاء قطارات الصعيد عند محطة بشتيل وعدم دخولها رمسيس وعدم قدرته على شرح أسباب القرار، مؤكدا أنه ليس تفريقا بين المواطنين.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد أنه لا يقصد أي إساءة لأهل الصعيد ولكن المقصود خلخلة محطة رمسيس وتم البحث عن أفضل مكان حتى تم الاستقرار على محطة بشتيل من أجل تخفيف الزحام وفي إطار خطة لخلخلة محطة مصر.

وأشار إلى أن أهلنا القادمين من الصعيد، سيستقلون وسيلة مواصلات أخرى في الغالب»، مردفا "المونوريل ومترو الأنفاق سيمران من محطة بشتيل وهو ما سيسهل على المواطنين القادمين من الصعيد الوصول إلى وجهتهم، فضلا عن جراج"، مناشدا مواطني الصعيد بعدم الاستماع إلى أي أشخاص لهم أهداف مغرضة.

وأكد أنه من المقرر نقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى قليوب، مع التفكير في مد الخط الثاني للمترو إلى قليوب أيضا للتسهيل على المواطنين.

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء فندق يضم غرف بأسعار مناسبة في منطقة بشتيل لخدمة أهالي الصعيد، مشيرا إلى أن القطارات القادمة من أسوان والمتجهة إلى الإسكندرية ستمر على الجيزة رمسيس.

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