تحذير عاجل من "لجنة كورونا" بشأن انتشار الفيروس في الشتاء (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:54 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموافقة على عودة الحياة الطبيعية وافتتاح قاعات الأفراح مقترن بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية، معقبًا: "لو تم التهاون في الاجراءات سنصبح في خطر". 

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن هناك جزء كبير من الدول سيطرت على أزمة فيروس كورونا الفترة السابقة، ثم فقدت السيطرة عليه مؤخرًا، بسبب عدم اتباع المواطنين الاجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن موسم الشتاء المقبل ستنشط فيه الفيروسات، خاصة التنفسية مثل الانفلونزا وفيروس كورونا، لذلك هناك ضرورة لاتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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