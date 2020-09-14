الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أسباب تركيب عدادات كهربائية مسبوقة الدفع بالمساجد.

وقال العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد "، اليوم الإثنين أن "القرار ليس له علاقة بسداد الفواتير، حيث تسددها الوزارة بشكل منتظم لوزارة الكهرباء".

وحول قرارات إعادة صلاة الجنازة في المساجد قال العيسوي"وزارة الأوقاف بصدد إعداد خطة لإعادة صلاة الجنازة بالمساجد"، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ قرار حتى الآن بشأن إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد.

وأوضح أن صلاة الجنازة لن تقام في وقت الصلوات الخمسة، تجنبا للزحام، على ألا تزيد مدة الصلاة منذ فتح المسجد عن 15 دقيقا، مع التشديد على مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ ربع ساعة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ أقل من ساعتين

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ثلث ساعة

باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

06:01 م

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر