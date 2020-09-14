الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد (فيديو)



وقال العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد "، اليوم الإثنين أن "القرار ليس له علاقة بسداد الفواتير، حيث تسددها الوزارة بشكل منتظم لوزارة الكهرباء".



وحول قرارات إعادة صلاة الجنازة في المساجد قال العيسوي"وزارة الأوقاف بصدد إعداد خطة لإعادة صلاة الجنازة بالمساجد"، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ قرار حتى الآن بشأن إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد.



وأوضح أن صلاة الجنازة لن تقام في وقت الصلوات الخمسة، تجنبا للزحام، على ألا تزيد مدة الصلاة منذ فتح المسجد عن 15 دقيقا، مع التشديد على مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أسباب تركيب عدادات كهربائية مسبوقة الدفع بالمساجد.