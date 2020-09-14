ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وسيتم التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بأول مركز متخصص من نوعه فى جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية فى مصر خلال شهر اكتوبر 2020 م.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة نسرين عمرعميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة، الدكتور مسعد سليمان مدير المركز.

المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه بقوة 14 غرفة عمليات، 82 سرير داخلي و3 3 غرفة عناية مركزة
يضم المركز 10 ادوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة وتضم:
الدور الأرضي به 5 عيادات خارجية، بالإضافة الى صيدلية وغرفة تبرع بالدم وقسم الأشعة يضم كل الأشعات العادية والموجات الصوتية، والرنين والمقطعية من داخل المركز تعمل جميعا بنظام "الباكس سيستم" وهو نقل الأشعات إلكترونيا للطبيب دون الحاجة لطباعتها علي أفلام
والدور الأول يضم 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منهم 4غرفة عمليات مزدوجة يتم بها عمل أشعة تداخلية وجراحية في آن واحد بالإضافة الى 2غرفة عمليات لحالات اليوم الواحد والدور الثاني يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة الى 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.
الدور الثالث ويضم 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية وتنقسم الى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سرير لمرضى جراحة القلب المفتوح، عناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية، 5 سرير عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة أدوار الاقامة المتكررة وتضم 82 سرير داخلي، قاعة للأبحاث واللقاءات العلمية.
وأكد الدكتور مسعد سليمان مدير المركز أن المركز يعد الوحيد المتخصص بجراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة فى مصر والشرق الأوسط يشمل التخصصين معًا ونسابق الزمن لافتتاح تشغيل العيادات الخارجية للمركز في بداية شهر أكتوبر 2020 بعد الانتهاء من تجهيزاته، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية في جميع الأدوار والتي انتهى معظم التجهيزات والتشطيبات الأساسية بها
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة
ننشر موعد التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

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