البحرين تدشن نظام خدمات المناطق الصناعية الإلكتروني

أعلن السيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تدشين نظام إلكتروني جديد لخدمات المناطق الصناعية، وذلك لتسهيل آلية التواصل بين الوزارة والمستثمرين وجميع الشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للوزارة إلكترونياً بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات.

كما نوه السيد عبدالكريم الراشد بأنه في ظل توجيهات مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين و متابعة و توجيه مستمر من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي تسهم في خلق بيئة تنافسية داعمة للاقتصاد المحلي تهدف الى تسهيل وتسريع آلية العمل المعتمدة من قبل الوزارة، فقد بادرت إدارة المناطق الصناعية بقطاع الصناعة بمراجعة جميع إجراءاتها الداخلية والأنظمة الالكترونية المستخدمة وتطوير نظام الكتروني متكامل لخدمة مستأجري المناطق الصناعية، حيث يتيح هذا النظام المجال بالتقدم بجميع طلبات المستثمرين والتواصل مع الإدارة والحصول على الموافقات اللازمة إلكترونياً.





و أعرب السيد عبدالكريم الراشد عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات الالكترونية لما قدمته من جهد ودعم لاعتماد النظام الالكتروني ومشيداً بالعمل المتميز الذي قامت به كل من إدارتي المناطق الصناعية ونظم المعلومات في الوزارة لتصميم وتنفيذ هذا النظام داخلياً عن طريق موظفيها المبدعين، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة المتميزة للقطاع وذلك لاستكمال منظومة تقديم الخدمات في شئون الصناعة بالوزارة و تقديمها للشركات والمصانع والمستثمرين بشكل الكتروني بنسبة 100%.





وتقوم إدارة المناطق الصناعية بتوفير ما يزيد عن 10 خدمات تتمثل في طلب إضافة نشاط، متابعة إجراءات توقيع عقود الايجار او تجديدها، طلب إصدار شهادة مسح، طلب شهادات عدم الممانعة للجهات الحكومية، طلبات توصيل خدمات البنية التحتية، طلبات التوسعة للمنشئات وكما يتيح النظام أيضا سداد فواتير إيجار القسائم الصناعية المستأجرة والتقدم بطلب قسيمة صناعية للمستثمرين والشركات الراغبة للاستثمار في المناطق الصناعية، وغيرها من الخدمات الأخرى، وتتوفر جميع هذه الخدمات على موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت نطاق خدمات المناطق الصناعية على الموقع الآتي "https://service.moic.gov.bh/iad".