البحرين تدشن نظام خدمات المناطق الصناعية الإلكتروني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن السيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تدشين نظام إلكتروني جديد لخدمات المناطق الصناعية، وذلك لتسهيل آلية التواصل بين الوزارة والمستثمرين وجميع الشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للوزارة إلكترونياً بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات.
   
كما نوه السيد عبدالكريم الراشد  بأنه في ظل توجيهات مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين و متابعة و توجيه مستمر من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي تسهم في خلق بيئة تنافسية داعمة للاقتصاد المحلي تهدف الى تسهيل وتسريع آلية العمل المعتمدة من قبل الوزارة،  فقد بادرت إدارة المناطق الصناعية بقطاع الصناعة بمراجعة جميع إجراءاتها الداخلية والأنظمة الالكترونية المستخدمة وتطوير نظام الكتروني متكامل لخدمة مستأجري المناطق الصناعية، حيث يتيح هذا النظام المجال بالتقدم بجميع طلبات المستثمرين والتواصل مع الإدارة والحصول على الموافقات اللازمة إلكترونياً.

و أعرب السيد عبدالكريم الراشد عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات الالكترونية لما قدمته من جهد ودعم لاعتماد النظام الالكتروني ومشيداً بالعمل المتميز الذي قامت به كل من إدارتي المناطق الصناعية ونظم المعلومات في الوزارة لتصميم وتنفيذ هذا النظام داخلياً عن طريق موظفيها المبدعين، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة المتميزة للقطاع وذلك لاستكمال منظومة تقديم الخدمات في شئون الصناعة بالوزارة و تقديمها للشركات والمصانع والمستثمرين بشكل الكتروني بنسبة 100%.

وتقوم إدارة المناطق الصناعية بتوفير ما يزيد عن 10 خدمات تتمثل في طلب إضافة نشاط، متابعة إجراءات توقيع عقود الايجار او تجديدها، طلب إصدار شهادة مسح، طلب شهادات عدم الممانعة للجهات الحكومية، طلبات توصيل خدمات البنية التحتية، طلبات التوسعة للمنشئات وكما يتيح النظام أيضا سداد فواتير إيجار القسائم الصناعية المستأجرة والتقدم بطلب قسيمة صناعية للمستثمرين والشركات الراغبة للاستثمار في المناطق الصناعية، وغيرها من الخدمات الأخرى، وتتوفر جميع هذه الخدمات على موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت نطاق خدمات المناطق الصناعية على الموقع الآتي "https://service.moic.gov.bh/iad".

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ 18 دقيقة

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري

منذ ساعة الا ربع

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر

منذ أقل من ساعة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

06:31 م

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

06:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر