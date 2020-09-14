عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:37 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج  - جونيور أجاي - أحمد الشيخ

خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.

البدلاء :- 
مصطفى شوبير - محمود كهربا - وليد سليمان - عمروة السولية - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - أحمد فتحي - جيرالدو - عربي بدر.

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