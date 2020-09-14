تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي لـ19 أكتوبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:37 م
رامي صبري
رامي صبري
مـروة هيـكل
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قرررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار محمد جمال وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 19 اكتوبر المقبل للاعلان ورود تقرير خبراء وزارة العدل.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

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محكمة رامي صبري الضرائب التهرب

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