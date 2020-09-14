داليا مصطفى: الجمهور يناديني بـ"المُز أوي" و"الجامدة جدًا"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الفنانة داليا مصطفى، أن هناك كلمات سخيفة جدًا أسمعها من بعض الجمهور، ومنها "أنتي مُز أوي، وأنتي جامدة جدًا، وكلمات أخرى من نفس المستوى"، مشيرة إلى أنها بدأت تسمع هذه الكلمات بعدما كبرت وأصبحت في سن الـ25 عام بينما قبل ذلك كان الجمهور يراها قطة أو كتكوتة.

وأضافت "مصطفى"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أنها بعد ما كبرت أحسست بنوع من النضج العقلي والجسدي وحتى الفني؛ مما يُعطي ثقة للشخصية؛ حيث أن المسئولية تجعلها أنضج، مشيرة إلى أنها وهي صغيرة كانت عفوية وشقية للغاية وكانت تخينة ومقلبظة أوي".

وتابعت: "ابنتي عندما تراني وأنا صغيرة تقول لي شكلك كان وحش أوى يا مامي وكنتى طايقة نفسك إزاي"، مشيرة إلى أنها لا تعمل شوبنج وهي مع زوجها الفنان شريف سلامة ولكن هو من يقوم بعمل الشوبنج كله وهي جالسة على الكافيه.

وأوضحت أنها لا تحب الشوبنج بشكل عام ولكنها تشتري ما تحتاجه فقط وليس شوبنج للشوبنج، مشيرة إلى أن زوجها الفنان شريف سلامة يعشق الشوبنج بشكل كبير جدًا وهناك كثير لا يُصدق هذا.

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