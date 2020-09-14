تأجيل محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب من الضرائب لـ26 أكتوبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:33 م
هنا شيحة
هنا شيحة
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 26 أكتوبر المقبل للمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى .

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيه، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا شيحة محكمة الضرائب التهرب

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ 18 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ أقل من ساعة

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 7 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ثلث ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ6 أبريل

تعرف على موعد محاكمة "هنا شيحة" في اتهامها بالتهرب الضريبي

8 يونيو.. محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي

8 يونيو.. محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي

تأجيل استئناف زوجة شادى محمد على حكم حبسها لـ20 مايو

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبى لـ6 يوليو

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

06:01 م

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر