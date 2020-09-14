انتصاران وتتويج قاري للأبيض.. تاريخ الزمالك مع باملاك تيسيما حكم لقاء الرجاء (تقرير)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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استقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما  لإدارة المواجهة المرتقبة بين الزمالك ونظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الكاف تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتقام لقاءات الذهاب يومي 17، 18 أكتوبر، بينما ستقام مباريات الإياب 23، 24 من نفس الشهر، حيث يلتقي  الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحسبما ذكر موقع "le360 sport"  أن الكاف استقر بشكل رسمي على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، بينما اختار الحكم باملاك تيسيما لمباراة الزمالك والرجاء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام الزمالك مع الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما:-

أدار الحكم الإثيوبي 4 مباريات للزمالك (2 دوري أبطال إفريقيا - 2 بالكونفيدرالية)، حقق الفارس الأبيض انتصارين، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

منح تيسيما 4  إنذارات للاعبي الزمالك خلال المباريات التي أدارها للفريق واحتسب لصالحه ركلة جزاء، بينما أشهر البطاقة الصفراء 4 مرات أيضَا لمنافسي الأبيض، بالإضافة لحالة طرد.

وجاءت مباريات الزمالك مع الحكم تيسيما كالتالي:

18 فبراير 2012: الزمالك 1 - 1 يانج أفريكانز التنزاني (ذهاب الدور التمهيدي دوري أبطال إفريقيا)

9 أغسطس 2015: الزمالك 0 - 1 ليوباردز (مجموعات الكونفيدرالية)

26 مايو 2019: الزمالك 1 - 0 نهضة بركان (5 - 3 ركلات ترجيح) (إياب نهائي الكونفيدرالية)

10 يناير 2020 : الزمالك 2 - 0 زيسكو يونايتد (مجموعات دوري أبطال إفريقيا)

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