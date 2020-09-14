منتخب السويس يفوز على الترسانة وديا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل ولؤي ماجد
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حقق، فريق، منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، الفوز خارج ملعبه، على فريق الترسانة، بقيادة شاكر عبد الفتاح، بنتيجة ٢-١، في إطار سلسلة المواجهات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادا لعودة دوري الممتاز "ب".

وبدأ منتخب السويس بتشكيل مكون من: محمود كوكو، أشرف أنور، كريم يكن، باسم عادل، نور العريان، محمود عقل، خالد لطفي، احمد فتحى، حسن ياسين، عصام عابدين.

وأحرز هدفي منتخب السويس اللاعب حسن ياسين في الدقيقة ١٦، ثم اللاعب شيكا الهدف الثاني في الدقيقة ٢٧، وقبل ختام الشوط أضاع الترسانة ركلة جزاء، تصدى لها الحارس كوكو، وفي الشوط الثاني جاء هدف الترسانة عن طريق محمد كريسبو.

ويستعد الفريقان لعودة دوري القسم الثاني، حيث سيخرج الترسانة لمواجهة بتروجيت، كما سيخرج منتخب السويس لملاقاة الداخلية على ملعب السكة الحديد.

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