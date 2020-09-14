ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي برشلونة في الدخل مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على الفتي الذهبي كليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشرت صحيفة " التايمز " البريطانية تقريراً تفيد خلالة أن النجم الفرنسي قد أخبر إدارة النادي العاصمي بقيادة المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو برغبتة في عدم الاستمرار والرحيل لبدء تجربة جديدة في مسيرته.

حيث تشير التقارير أن اللاعب قد يختار وجهته بين البريمرليج والليجا، في ظل أهتمام عدد كبير من الأندية المهتمه بشراء بطل العالم.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي برشلونة يستهدف الدخول بشكل جادي في مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان لحسم صفقة مبابي لصالحه خاصة مع إقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن رحيل النجم الأرجنتيني عن الكامب نو خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن قرر اللاعب مؤخراً التراجع عن قرار الرحيل، للمغادرة بشكل مجاني خلال الصيف المقبل بعد إنتهاء تعاقده مع برشلونة.

وينتهي تعاقد ميسي داخل الكامب نو في صيف عام 2021, بينما ينتهي تعاقد مبابي داخل حديقة الأمراء في صيف عام 2022, مما يعني أن رحيل النجم الأرجنتيني سوف يفتح المجال للتعاقد مع النجم الفرنسي لخلافته.

ولم تكن تلك المرة هي الأولي التي يحاول خلالها نادي برشلونة الحصول على خدمات مبابي، حيث حاول النادي مسبقاً الحصول على خدمات اللاعب في عام 2017 من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى باريس.

حيث توقفت الصفقة بسبب رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الآخر عثمان ديمبلي لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني أن ذاك، والتي أنتهت بوصول اللاعب إلى الكامب مقابل 105 مليون يورو.

في الوقت ذاته الذي كان يُنهي برشلونة صفقة ديمبلي إنتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة من نادي موناكو قبل أن يُفعل الـ PSG بند الشراء في العام التالي حتي عام 2022 بصفقة كلفت النادي حوالي 180 مليون يورو.

يذكر أن أندية ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد وليفربول الانجليزيين قد أبوا رغبة قوية في التعاقد مع بطل العالم في حال غادرة باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

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