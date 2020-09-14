تأجيل الحكم علي المتهم في قضية قتل ربة منزل وطفليها لجلسة 26 سبتمبر بالبحيرة (صور)

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قررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار برئاسة المستشار محمد أبو يدك، وعضوية المستشارين حسام أبو سالم، ومحمد هاني مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخري، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها التوأم، على أثر قيامه بمحاولة التحرش بها جنسيا وعندما رفضت الامتثال لأمره، قام بذبحها وطفليها، إلي جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



وشهدت جلسة اليوم الإثنين، مواجهة هيئة المحكمة للمتهم بإعترافاته أمام النيابة العامة بشان إرتكارب الجريمة وقتل المجني عليها وطفليها "التوأم".



كان المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، ووجهت له النيابة تهم قتل المجنى عليها والمقترن بالشروع فى اغتصابها والمقترن بجريمة أخرى هى قتل طفليها.



كان مدير أمن البحيرة تلقي إخطارا من مباحث قسم كفر الدوار بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 عاما وطفليها توأم 3 سنوات منحورة أعناقهم بعزبة عثمان بتاريخ 25 أغسطس الماضي، وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام إلى قيام نجل عم المجنى عليها سائق تروسيكل ويبلغ من العمر ١٧ عاما بارتكاب الجريمة بعد فشله فى التعدي عليها واغتصابها وخشية من افتضاح أمرة قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم فى بركة من الدماء وفر هاربا.



وتمكن ضباط مباحث البحيرة من القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وقرر بحضوره لشقة المجنى عليها مدعيا مساعدتها فى ترتيب محتوياتها، حيث كانت قد انتقلت إليها وزوجها وطفليها للإقامة بها حديثا وأثناء ذلك حاول التعدى عليها ولدى مقاومتها له استل سكينا من المطبخ وأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ثم قام بقتل طفليها.



وأحيل المتهم لمدير نيابة كفر الدوار الذى باشر التحقيق وأمر بحبس المتهم احتياطيا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذوية بدائرة قسم كفر الدوار على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بسرعة محاكمة المتهم وإحالتة للمحاكمة العاجلة.