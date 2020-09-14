أحمد فهمى يعبر عن سعادته بزيارة مركز الأورام بالفيوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

عبر الفنان أحمد فهمى عن سعادته الشديدة بتواجده فى مركز الأورام بالفيوم مع كلا من الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، وذلك بعد تكريمهم له أثناء زيارته للمركز.


ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه مع الدكتور صلاح أبو طالب، والدكتور مصطفى ثابت، وعلق قائلاً"سعيد جدا بتواجدى اليوم فى الصرح الطبى العظيم مركز أورام الفيوم مع الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة المركز، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس تحرير جريدة الفجر الدكتور مصطفى ثابت وجميع الحضور وأهالي الفيوم".



وتابع "لازم كلنا ندعم الصرح الطبى ده عشان يقدر يكمل فى علاج مرضى السرطان وإن شاء الله مش هتكون آخر زيارة".



من ناحية أخري أعرب "فهمي" عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس ادارة والعاملين به من اطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية "الماموجرام"،والاشعة المقطعية وحدة العلاج الاشعاعي.

أخبار تهمك

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

منذ ساعة الا ربع

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ 19 دقيقة

برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ ساعة و 21 دقيقة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

05:00 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

05:30 م

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر