أحمد فهمى يعبر عن سعادته بزيارة مركز الأورام بالفيوم

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عبر الفنان أحمد فهمى عن سعادته الشديدة بتواجده فى مركز الأورام بالفيوم مع كلا من الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، وذلك بعد تكريمهم له أثناء زيارته للمركز.





ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه مع الدكتور صلاح أبو طالب، والدكتور مصطفى ثابت، وعلق قائلاً"سعيد جدا بتواجدى اليوم فى الصرح الطبى العظيم مركز أورام الفيوم مع الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة المركز، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس تحرير جريدة الفجر الدكتور مصطفى ثابت وجميع الحضور وأهالي الفيوم".







وتابع "لازم كلنا ندعم الصرح الطبى ده عشان يقدر يكمل فى علاج مرضى السرطان وإن شاء الله مش هتكون آخر زيارة".







من ناحية أخري أعرب "فهمي" عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس ادارة والعاملين به من اطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية "الماموجرام"،والاشعة المقطعية وحدة العلاج الاشعاعي.