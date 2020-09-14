وكيل زراعة الفيوم يستقبل الآلات لتنفيذ مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة فى الفيوم والمنيا

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فى اطار تنفيذ مشروع "تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة فى محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 مليون يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ اعمال المشروع الي جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والادارة المركزية للارشاد الزراعى والادارة المركزية للتعاونيات.



حيث تم اليوم الاثنين الموافق2020914 توريد الدفعة الأولى من الآلات والمعدات الزراعية للمشروع فى محافظتى الفيوم والمنيا بالمحطات الآلية التابعة لقطاع الميكنة الزراعية "محطتى ملوى وسمالوط بالمنيا ومحطتى اطسا وسنورس فى الفيوم" حيث يتم تجميع المعدات والتدريب عليها ومن ثم يتم توزيع المعدات بعد ذلك على جميع المحطات والجمعيات التعاونية الزراعية التى تم اختيارها من قبل ادارة المشروع 6 جمعيات بمحافظة المنيا و5 جمعيات بحافظة الفيوم.



كما تم متابعة التسليم فى الفيوم بمحطة الميكنة فى سنورس بحضور كلا من الدكتور ربيع محمد مصطفى مدير مديرية الزراعة بالفيوم ممثلا عن وزارة الزراعة والدكتور اسماعيل فرماوى الخبير الزراعى للوكالة الايطالية للتعاون التنموى بسفارة ايطاليا ممثلا عن مكتب الوكالة الايطالية للتعاون التنموى فى مصر والأستاذ الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى للمشروع ممثلا عن وزارة الزاراعة المصرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والأستاذ الدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى.



كما تابع ايضا التسليم بمحطة الميكنة باطسا الدكتور يوسف

شاروبيم وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية للإنتاج والأستاذ الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم



و يتوالى تباعا توريد المعدات والآلات المخصصة للمشروع خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر وذلك فى اطار خطة المشروع للمساهمة فى تحقيق الهدف الانمائى للآلفيه الحاليه والذى من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامه وبناء القدرات فى مجال البحوث الزراعية والارشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية.



و تزويد صغار المزارعين ومتوسطيهم وكذلك الجمعيات الزراعية التعاونيه فى محافظتى الفيوم والمنيا بنظم الميكنة المستدامه الفعاله والمبتكره.