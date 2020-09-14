"مواد غذائية وإيوائية".. الإمارات تقدم يد العون للسودان لتخطي أزمة السيول

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
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وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، الثلاثاء، طائرة إغاثة إماراتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات في السودان.

 

وقدمت الإمارات هذه المساعدات عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وفقا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وفقا لما أوردته "سكاي نيوز عربية".

 

ويرافق الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإيصال المواد الإغاثية للمحتاجين والتي تتضمن مواد غذائية وإيواء "خيام وأغطية ومشمعات" بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.

 

وقال سفير دولة الإمارات العربية لدى السودان حمد الجنيبي، الذي كان باستقبال الطائرة، في تصريحات صحفية، إن الإمارات مستمرة في مساندة الشعب السوداني في مواجهة الكوارث التي ألمت به مؤخرا من سيول وفيضانات.

 

وأشار إلى أن القيادة في دولة الإمارات ممثلة في الشيخ محمد بن زايد أعلنت تضامنها ووقوفها مع الشعب السودان.

 

وأكد السفير حمد الجنيبي استمرار دعم الإمارات للسودان، موضحا أن حجم الطائرة لم يسع كل المساعدات حيث سيقوم وفد الهلال الأحمر الإماراتي بإضافة المزيد من المواد والمعينات من السوق المحلي باعتبارها إغاثة عاجلة.

 

ومن ناحيته، قال محمد سالم الجنيبي، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي: "مهمة وفد الهلال الأحمر الإماراتي لا تنتهي هنا، بل سيتم زيارة المناطق المتضررة للوقوف ميدانيا على عملية توزيع المواد الإغاثية، ومعرفة حجم الأضرار وتقييم الأوضاع على الأرض".

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