رئيس مدينة أبشواى بالفيوم يتابع ملف التصالح ولجان الحصر (صور)

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في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن ومتابعة ملف التصالح.

تفقد اليوم الاثنين، الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقاعة الإجتماعات بمجلس مدينة ابشواي لمتابعة انتظام أعمال ملف التصالح وتقدم المواطنين لدفع جدية التصالح واستمرارعمل الخزائن الأربعة لسرعة الإجراءات والتسهيل على المواطنين.



كما تابع انتظام الوحدات المحلية القروية باستقبال المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح ومنحهم صور طبق الاصل لمحاضر المخالفات لتقديمها إلى المركز التكنولوجي بالإضافة إلى استمرار عمل لجان حصر المباني المخالفة ووضع علامات علي المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، وكذلك مراجعة إيصالات سداد جدية التصالح للمباني المتصالح عليها، تحت إشراف السادة رؤساء القري.

وجه رئيس المدينة قسم التشجير بالوحدة لقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطي بالمدينة وري الأشجار المزروعة والاهتمام بها



متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري ورفع ٣٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن نقاط التجميع ومناطق التطوير ونقلها إلى المقلب العمومي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".

