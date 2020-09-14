الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أزمة مواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز 12 أكتوبر القادم تم حلها بعد تحديد موعد مواجهة الرجاء المغربي يوم 18 من الشهر نفسه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية "فارق 6 أيام كاف لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، وإقامة معسكر بالمغرب قبل المباراة بـ 5 أيام وبالتالي نحن جاهزون لمواجهة حرس الحدود".

يذكر أن الزمالك أعلن عدم الموافقة على  مواجهة حرس الحدود بعد تحديد يوم 17 من الشهر المقبل موعدا لمواجهة الرجاء المغربي.

وتلقي المجلس الأبيض إخطارا رسميا منذ قليل من الكاف يفيد بإقامة المباراة يوم 18 دفع رئيس النادي للإعلان عن استعداده لمواجهة الفريق العسكري.

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