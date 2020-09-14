رئيس بايرن ميونيخ يفتح النار على نجم الفريق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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استنكر أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونخ الألماني  رغبة نجم الفريق تياجو ألكانتارا المطلوب في ليفربول ومانشستر يونايتد في زيادة راتبه من أجل الاستمرار في صفوف الفريق البافاري وأكد عدم وصول أي عرض سواء من مانشستر يونايتد أو ليفربول من أجل الفوز بخدمانت ألكانتارا.

وقال هونيس في تصريحات لوسائل الإعلام:"عرضنا على تياجو ألكانتارا عقداً رائعاً لمدة أربع سنوات لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة وأخبرنا أنه يريد تحديًا جديداً، مليون أو حتى ثلاثة ملايين إضافية لن تجعله سعيداً".

وأضاف:"سلم الرواتب لدينا لن يُمس، النادي يجب أن يكون حازماً في هذا الصدد، رغبة ألكانتارا في الرحيل تتعلق بالمال، إنه بالفعل في أفضل نادي في العالم، إلى أين سيذهب؟".

وتابع:"من المحتمل أن يكون لديه اتفاق مع ليفربول أو مانشستر يونايتد أو مع كليهما لكن الناديين لم يقدما لنا أي عرض رسمي".

وأردف قائلاًً:"ليفربول ومانشستر يونايتد يخدعان بايرن ميونخ ويريدان مواصلة الابتزاز عن طريق الانتظار للأسبوع الأخير في الميركاتو ثم تقديم عرض بخس".

واختتم هونيس تصريحاته قائلا:"على بايرن ميونخ أن يقرر إذا كان يريد خوض هذه الصفقة أم يحتفظ بموقفه ويتمسك باستمرار ألكانتارا".

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