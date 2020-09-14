أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن قرارات اللجنة العليا لمكافحة كورونا تسير مع ما يتم في العالم أجمع الذي يطبق العودة التدريجية المشروطة.





وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا حتى نعود للحياة الطبيعية لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مناشدًا المسئولين عن السينمات والمسارح وأئمة المساجد بتطبيق ضوابط واجراءات مواجهة كورونا بدقة.





وأكد أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أنه حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سنشهد عودة غير آمنة للحياة الطبيعية، منوهًا باننا مازلنا في الموجه الاولى لكورونا، وهناك تهاون شديد من المواطنين في وسائل النقل بارتداء الكمامات، مطالبًا مدراء جميع المؤسسات بالتأكيد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا حتى ننهي الموجة الأولى بسلام، حتى لا تزداد أعداد إصابات كورونا بشدة خاصة أننا مقبلين على الخريف وعودة المدارس، موضحًا أن الالتزام هو الوسيلة الوحيدة لمنع تزايد إصابات كورونا.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.