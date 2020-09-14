ريا أبي راشد تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:32 م
سيدة صادق
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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة من الصور لها وذلك من إطلالاتها المتنوعه في المهراجانات المختلفة عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت" ريا" في العديد من الصور وجلسات التصوير وكانت ترتدي فساتين مختلفة وإعتمدت علي تسريحات شعر ومكياج يليق بكل إطلالة.

و تفاعل جمهور" أبي راشد " معاها قائلين " أحلى من ينام، عطيتك العافية، كل الإحترام والتقدير، أجمل إعلامية"

يذكر أن" ريا " تقدم حالياً برنامج" سكوب وز ريا " وهو برنامج اشتهر باستضافتة للفنانين العرب والعالميين، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها mbc2، وفي كل حلقة يستعرض البرنامج أحدث الأخبار الفنية الغربية والعربية، ويلتقي بالنجوم العالميين والعرب، وكذلك يعرض مشاهد من فيلم جديد أو حدث سينمائي، إضافة إلى مقتطفات من العروض الأولى للأفلام، والحفلات، بالإضافة إلى زيارات مواقع تصوير الأفلام ولقطات من وراء الكواليس.

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