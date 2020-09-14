"حماية المستهلك" يكشف نسبة إلتزام المدارس برد مصروفات الأتوبيسات (فيديو)

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قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر قرار برد 25% من قيمة اشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي 2019-2020 يخصم من أي مصروفات مستحقة على ولي الأمر خلال العام الدراسي الجديد.



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن جميع المدارس التزمت بالقرار بنسبة 65%، وهناك بعض المدارس غير ملتزمة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مناشدًا أي مواطن ترفض المدرسة رد المبالغ له بتقديم شكوى لإخطار المدرسة وإعطاءها مهلة للتنفيذ وإلا اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.



وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي مدرسة لا تلتزم بتطبيق القرار.



وكانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام أصحاب المدارس والجامعات برد 25% من قيمة مصروفات خدمة الاشتراك في "الباصات" التى حصلوا عليها عن العام الدراسي الماضي، ولم يقدموها للطلاب بسبب توقف الدراسة.



وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليات تنفيذ رد قيمة مصروفات الباصات، بحيث يحصلوا اولياء الأمور على 25% من قيمتها كخصم عند سداد مصروفات السنة الدراسية الجديدة في حال استمرار تعاقدهم مع المدرسة، أما في حالة إلغائه يحصلون على قيمة الخصم نقدا.



وكان عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.



صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.



وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قرارًا هامًا اليوم يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ).



وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره رقم 155 1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 2582020 بالزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 20192020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 20202021.