محمد محي يستعد لـ طرح خامس أغانيةهبعنوان "بعدنا"

Advertisements

يستعد المطرب محمد محيى، لطرح خامس أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "بعدنا"، خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



اغنية "بعدنا"، هي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.



وكان محمد محيى قدم أول 4 أغنيات من ألبومه المنتظر، وهى "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.



والأغنية الثالثة "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد، والرابعة "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.

