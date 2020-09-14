رئيس حماية المستهلك: صحة وسلامة المواطنين خط أحمر بالنسبة لنا (فيديو)

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قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم رصد حادثة متداولة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى المواطنات التي تعرضت للتعدي من سائق أوبر، منوهًا بأن خدمات النقل لا بد أن يكون بها درجة أعلى من الأمان.



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الجهاز كان يتابع مع شركة أوبر منذ فترة ضرورة إجراء تحليل مخدرات وعمل فيش وتشبيه للسائقين، والتأكد من أن السائق هو من يتعامل بنفسه وليس أحد أقاربه، موضحًا أن الجهاز طالب الشركة بوضع آلية أكثر امان، مثل تطبيق استغاثة سريعة لتصبح أكثر أمان للسيدات والبنات في مصر، مشددًا على ان هذه الوسيلة لا توجد في العديد من الدول وتوجد في مصر.



وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشركة وعدت بتفعيل هذه الوسيلة نهاية أغسطس الماضي، وتم تطبيق هذه الوسيلة بالفعل، موضحًا أن هذه الوسيلة تعتمد على تدخل الشركة وتواصلها مع العميل بطريقة حرفية دون عالم السائق، ومتابعة الرحلة معها لحين وصولها والاطمئنان عليها، لافتًا إلى أن السائق أصبح على علم أنه مراقب، وحال تجاوزه تقوم الشركة بإبلاغ الأمن بنفسها وتحديد موقع السائق، معقبًا: "صحة وسلامة المواطنين خط أحمر بالنسبة للجهاز".



وكشف جهاز حماية المستهلك أنه الزم شركة اوبر للنقل الذكي، بتوفير الأمان للمستخدمين بعد حادثة تعرضت لها إحدى المواطنات على يد سائق في الشركة.



وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باستدعاء شركة أوبر لفحص شكوى احدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة اليها وقامت بالإشارة الى الجهاز في محاولة منها لطلب المساعدة نظرًا لعدم استجابة الشركة لها.



وأضاف رئيس الجهاز أن مدير الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك قد رصد وجود الشكوى والاستغاثة من المواطنة تتضرر فيها من سوء تقديم الخدمة من جانب سائق شركة أوبر وقيامه بالتعدي عليها وفور تحريرها لمحضر شرطة رفضت الشركة امدادها ببيانات السائق وقامت بإغلاق حسابها على التطبيق، وعلى الفور تم التواصل مع الشاكية وتسجيل شكوى بالجهاز قيدت برقم430233 وتم استدعاء الشركة لمقر الجهاز لمناقشتها فى الشكوى المقدمة من الشاكية.



وأشار رئيس الجهاز الى انه قد تم الزام الشركة برد قيمة الرحلات التي تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالإضافة الى بحث رفع الايقاف الذى تم على حساب الشاكية على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق، وتوفير كافة البيانات المطلوبة على ذمة المحضر المحرر من الشاكية، كما أفادت الشركة بأنه قد تم ايقاف تعامل الشركة مع السائق نهائيًا.



وتابع "سمير" أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تفعيل خاصية(SOS) بالتطبيق تتيح للعملاء الذين قد لا يشعرون بالأمان أثناء الرحلة بالتواصل خلال التطبيق مع فريق متخصص خلال دقائق قليلة لتقديم المساعدة دون أن يشعر السائق، وتعهدت الشركة بالانتهاء من تفعيل تلك الخاصية بناء على طلب الجهاز قبل نهاية اغسطس 2020.

