7 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، لينخفض 7 جنيهات للجرام، تزامناً مع انخفاض سعر الأوقية في السوق العالمي لمستوى الـ1945 دولاراً، بحسب عضو شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية المصرية.





وسجل سعر عيار 21 سجل 848 جنيهاً، فيما بلغ عيار 18 نحو 727 جنيهاً، بينما سجل عيار 24 نحو 969 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6784 جنيها.



