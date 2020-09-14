"الكهرباء" تكشف كيفية التأكد من صحة الفاتورة (فيديو)

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن برنامج القراءة الموحد يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدقة حساب الاستهلاك، والقضاء على مشكلات الفواتير التي تتكرر كثيرًا.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن البرنامج يعتمد على التقاط صورة لقراءة العداد عن طريق أجهزة يحملها قراء العداد التقليدي، ولا يتم فتحه سوى أمام العداد، ويتم إرسال الصورة مباشرة لمراكز تجميع القراءات في شركات القراءة والتوزيع؛ ويكون هناك متابعة من الوزارة والشركة القابضة، بحيث يتم الرجوع لهذه الصورة حال وجود أي خطأ او مشكلة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المواطن يمكنه التأكد من فاتورته خلال مراجعة صور العداد لـ 3 أشهر سابقة، مشددًا على حرص الوزارة على طمأن المستهلك أن الفاتورة تعبر عن استهلاكه الحقيقي، وعلى توعية المواطنين بطرق التأكد من الفواتير قبل سدادها، من خلال العداد والإيصال الموجود به القراءة الحالية، بحيث تكون قراءة العداد أكبر من القراءة الحالية بالفاتورة، موضحًا انها حال كانت أقل من القراءة الحالية يصبح هناك خطأ في الفاتورة، وعليه الاتصال بـ 121 لتقديم شكوى، أو تقديم شكوى من خلال تطبيق شكاوى الفواتير، وإرسال صورة العداد وصورة من كعب الفاتورة.



وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك انخفاض ملحوظ فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل آى عنصر بشرى.



وأوضح حمزة فى تصريحات صحفية سابقة، أنه من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها، قائلا: "آى مواطن يتقدم بشكوى لو ليه حق هياخده".



وتابع حمزة، أن هناك أنظمة كثيرة لسداد المديونيات والتراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، موكدا أنه وفقا للقوانين يحق لشركة توزيع الكهرباء الانذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك.