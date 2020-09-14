الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على التعاقد مع كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم المعار لصفوف إنبى، لخلافة أحمد فتحى بعد تأكد رحيله إلى صفوف بيراميدز فى بداية الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، وعدلى القيعى، مستشار التعاقدات، مع إدارة إنبى والنجوم من أجل حسم الصفقة.

ورصد جهاز الكرة بالأهلى 13 مليون جنيه من أجل حسم الصفقة، فى انتقالات الصيف مع إدارة النجوم".

 وتضع إدارة الأهلي الرتوش الأخيرة فى الصفقة، من أجل ضم اللاعب فى ظل اقتناع جهاز الكرة بإمكانياته بالإضافة إلى إمكانية تطور مستواه فى ظل صغر سنه.

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الدوري المصري الاهلي احمد فتحي

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