إخماد حريق بجوار المعهد الديني بطريق المريوطية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:01 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بجوار المعهد الأزهري، بمنطقة المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في قطعة أرض بجوار المعهد الأزهري، بطريق المريوطية.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على حريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الحريق اندلع بمخلفات بقطعة الأرض، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

حريق المعهد الأزهري المريوطية الحماية المدنية

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