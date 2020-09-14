محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته لصاحب مطعم يغسل الأواني بالشارع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أبدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استياءه من سلوك صاحب مطعم أكلات شعبية، بالطريق الدائري بحي الزهور، الذي قد لاحظه المحافظ خلال خط سيره بجولته اليوم الموسعة لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث يقوم صاحب المطعم بغسل المعدات والأواني المستخدمة بالمطعم في وسط وعلى رصيف الشارع، مما تسبب في تدفق المياه المتسخة بالجزء المقابل للمطعم، وتضرر المارة من المواطنين سواء سيرا على الأقدام أو السيارات، بجانب تضرر الرصيف والإسفلت، خاصة وأن الشارع قد شهد تطويرا ورفع كفاءة ضمن مشروع متكامل لتطوير منطقة الكورنيش.

ووجه المحافظ حديثه للمواطن بأن ما يفعله غير صحيح وسلوك غير حضاري يسيء ويضر بالآخرين وبجهود الدولة لتطوير الشارع، الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الجنيهات، مطالبا المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة، قائلا له: "أنت أكيد عارف إن ده خطأ، وبيضرك أنت وبيضر غيرك، ياريت نأخد بالنا من تصرفاتنا".

وكلف المحافظ بتحرير محضر مخالفة للمطعم، مع توجيه حملات متابعة لرصد مثل تلك السلوكيات الخاطئة وغير الحضارية أمام المحال التجارية، مؤكدا على أنه يثق في وعي المواطن السويفي وأن تلك السلوكيات لا مكان لها في مجتمعنا المتحضر.

ومن جانبه أفاد رئيس المدينة العميد وليد البيلي، أنه تم تحرير 3 محاضر للمطعم "إشغال، بيئة، نظافة" وعند فحص أوراق المحل، تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة طبقا لمذكرة الشئون القانونية وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية، لغلق المطعم لحين توفيق أوضاعه.
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته لصاحب مطعم يغسل الأواني بالشارع
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته لصاحب مطعم يغسل الأواني بالشارع
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته لصاحب مطعم يغسل الأواني بالشارع
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته لصاحب مطعم يغسل الأواني بالشارع

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