رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطرق بمركز أبو قرقاص في المنيا



وقال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.



وفي ملوي، أعلنت الوحدة المحليّة لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار، عن إزالة الأسلاك الكهربائية العشوائية بالعمارات السكنيه الخاصه بالأولى بالرعاية بقرية عرب بني خالد.



وكان اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، قد أجري جولة للمرور على العمارات الأولى بالرعاية بعرب بنى خالد بمجلس قروى إبشادات، وشدد خلال المرور علي سرعة إزالة كافة توصيلات أسلاك الكهرباء العشوائية بنطاق العمارات السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين.



وعلى جانب اخر تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بكافة الوحدات المحلية التسع والمدينة.



وأوضح اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة فالمهد بمساحة 18 قيراط و14 سهم بمجلس قروى المعصرة.



وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.





ومن ناحية أخرى تقوم الوحدات المحلية بعمل لوحات تحذيرية على جدران المنازل بعنوان هذا المنزل مخالف ولم يتقدم بطلب التصالح.



أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، عن رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي.