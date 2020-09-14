رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطرق بمركز أبو قرقاص في المنيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، عن رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.

وفي ملوي، أعلنت الوحدة المحليّة لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار، عن إزالة الأسلاك الكهربائية العشوائية بالعمارات السكنيه الخاصه بالأولى بالرعاية بقرية عرب بني خالد.

وكان اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، قد أجري جولة للمرور على العمارات الأولى بالرعاية بعرب بنى خالد بمجلس قروى إبشادات، وشدد خلال المرور علي سرعة إزالة كافة توصيلات أسلاك الكهرباء العشوائية بنطاق العمارات السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وعلى جانب اخر تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بكافة الوحدات المحلية التسع والمدينة.

وأوضح اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة فالمهد بمساحة 18 قيراط و14 سهم بمجلس قروى المعصرة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.


ومن ناحية أخرى تقوم الوحدات المحلية بعمل لوحات تحذيرية على جدران المنازل بعنوان هذا المنزل مخالف ولم يتقدم بطلب التصالح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ترقب في قلعة برشلونة لاجتماع ميسي بإدارة النادي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 23 دقيقة

10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إجراء القرعة العلنية لـ27 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بملوي بالمنيا (صور)

إزالة 13 حالة تعد على الأرض الزراعية بملوي بالمنيا

رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالصحراوي الغربي في أبوقرقاص

رئيس مدينة أبو قرقاص إلى "الفجر": افتتاح مكتب تموين متطور.. وتنفيذ الموجة 15 من إزالة التعديات (فيديو)

حملة نظافة مكبرة بمجلس قروي "الروضة والمعصرة ونواي" بمركز ملوي بالمنيا

رئيس مدينة ملوي يوجه بسرعة إنهاء تطهير مخرات السيول

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

01:31 م

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر