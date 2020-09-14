محافظ بني سويف يتابع مشروع الحل الدائم لمشكلة الصرف ببياض العرب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية، والتعرف على مستجدات تنفيذ المشروع، الذي يعتبر الحل الدائم لمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي عانت منها المنطقة بشكل ملحوظ لمدة 12 سنة إلى أن تم تنفيذ الحل المؤقت من خلال تنفيذ حل عاجل وسريع للسيطرة على المشكلة، حيث تم إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدانا "زراعات اقتصادية" طبقا للكود المصري، وذلك بتكلفة 45 مليون جنيه.





وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية بتكلفة تصل لـ 164 مليون جنيه، والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية على مساحة 600 فدان إضافية، حيث تم إسناد الأعمال للهيئة العربية للتصنيع، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف.





وأوضح اللواء أحمد الصحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم حتى الآن تنفيذ الأعمال الزراعية لـ200 فدان بنسبة 100% و90% على مساحة 150 فدان أخرى ضمن مساحة الـ600 فدان، حيث سيتم زراعتها بنباتات وأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة التي تتميز بقيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات وهو ما يمثل قيمة مضافة أخرى ستسفر عنها الحلول التي نفذتها المحافظة لمواجهة مشكلة المزمنة كانت لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمناطق السكنية القريبة منها.



