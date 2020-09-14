برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد رفض التوقيع مع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان السابق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يعد المهاجم الأوروجواياني على ذمة النادي الفرنسي بعد إنتهاء تعاقده مع النادي خلال الصيف الحالي، مما يحق له التوقيع بشكل مجاني لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن برشلونة قد رفض التوقيع مع كافاني، في ظل الحاجة إلى مهاجم جديد خلال الميركاتو الجاري بعد إقتراب رحيل لويس سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن المهاجم الاوروغوياني قد عرض نفسة على برشلونة مرتين خلال الأسابيع الماضية، الا أن إدارة النادي لم تتخذ أي إجراءات بشأن التوقيع معه.

يذكر أن كافاني يحظي بأهتمام من أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي، لكن المفاوضات لم تتخذ الميثاق الرسمي حتي الآن.

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