على مساحة 70 فدانًا.. بني سويف تستعد لافتتاح مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، متابعته الميدانية لمشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، حيث تفقد سير العمل في تنفيذ الحلول لبعض الملاحظات التي يتم رصدها من خلال المتابعة تقارير التسليم الابتدائي للمشروع عن طرق الجهات المعنية.

ويأتي ذلك تمهيدا لافتتاح المشروع" افتتاح رئاسي" الذي يعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 12 محافظة،بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتجول المحافظ داخل مكونات وأقسام المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية،فضلا عن تفقده لمكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

رافق المحافظ خلال زيارته للمجمع: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وبعض التنفيذيين.

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