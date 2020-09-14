الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
دشن صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، المعمودية الجديدة، وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

حضر مراسم التدشين، الأب أنطون فؤاد راعى الكنيسة، والأب إبرام ماهر وكيل الكلية الاكليريكية بالمعادى، والأب القمص بولس نصيف مدير مكتب العمل الإيبارشي، كما حضر أيضًا خدمات المحبة بالإيبارشية، وشعب الكنيسة.

اقرأ أيضا..

وفى سياق منفصل نظمت المراكز المجتمعية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عدة ورش تستهدف الأطفال والكبار والمتطوعين بالعمل فى المراكز المجتمعية، إذ بدأ كل من مركز تنمية عرب المعمل بمحافظة السويس ومركز تنمية الرأس السوداء بالإسكندرية ومركز تنمية عزبة النخل بتنظيم ورش للأطفال أقل من 12 سنة لتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون المختلفة كالرسم والتلوين بجانب العمل على إكسابهم مهارات حياتية فى التواصل مع الآخرين. 

فيما نظمت أيضًا مراكز تنمية مدينة السلام والرأس السوداء وعرب المعمل ورش عمل للمتطوعين بالمراكز حول مهارات التعلم الذاتى والمستمر ومواجهة الضغوط وكيفية التواصل الفعال حيث قدمت عدة برامج أخرى للأسر المستفيدة لمساعدتهم في تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية. 

المراكز المجتمعية تابعة لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر. 

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)
الأنبا بطرس يدشن المعمودية الجديدة بكنيسة القيامة بالمنيا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة القبامة قداس المنيا المعمودية الجديدة

أخبار تهمك

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

منذ ساعة الا ربع

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ترقب في قلعة برشلونة لاجتماع ميسي بإدارة النادي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

الأنبا باخوم يشارك في الرياضة الروحية لراهبات قلب مريم الطاهر

تعرف على "جون ويكلف" أبرز مصلحي الكنيسة الأسقفية (فيديو)

الرعاية الأسقفية: بدء جلسات الإرشاد الأسرى بالمراكز المجتمعية

"الأسقفية": تدريب مونتسوري لمدرسي وحدة تعليم الصم في سبتمبر

تعرف على سر انفصال الكنيسة الأسقفية عن كنيسة روما (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

01:31 م

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر