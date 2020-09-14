تطوير ملاعب مركز شباب الساحل بتكلفة 14 مليون جنيه

انتهت شركة الحريف للتسويق الرياضي والخدمات الرياضية من أعمال تطوير وإنشاء ملعبين كرة قدم قانوني داخل مركز شباب الساحل بالقاهرة على أعلي مستوي.





وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتجربة الاستثمارية التي ستعود نتائجها بالنفع علي وزاة الشباب والمركز ماديا وتطوير البنية التحتية للمنشات داخل مراكز الشباب.





وحصلت الشركة على حقوق الانتفاع للملعبين لمدة 9 سنوات بمزايدة علنية وفقا لاجراءات قانون المزايدات المصري بعد منافسة قوية مع 4 شركات أخري.





وانتهي الشركة من تنفيذ المشروع في مدة زمنية قياسية أقل من المدة المحددة وهو مانال استحسان جميع المسؤولين داخل الشباب والرياضة ومركز الشباب.





وقال سعيد المصري المدير التتفيذي للشركة أن تكلفة المشروع ستتخطي 14 مليون جنيه خلال ال9 سنوات مدة التعاقد وهي عباراة عن 5 ملايين جنيه التكلفة الإنشائية للمشروع حيث تم عمل احلال وتطوير كامل للملعب الرئيسي وتغير النجيلة والاضاءة وتطوير الغرف والتراك بأحدث الأساليب والطرق؛ كما تم إنشاء ملعب قانوني فرعي علي اعلي مستوي بشكل أبهر كل أهالي شبرا الخمية؛ فضلا عن القيمة الإيجارية السنوية التي سيحصل عليها مركز الشباب والوزارة؛ بالإضافة الي الميزانية الكبيرة للصرف علي قطاع الكرة للنهوض به وهو القطاع الذي كان يكلف خزينة المركز سنويا مايقرب من 600 ألف جنيه.





وأضاف المصري رغم التكلفة الكبيرة للمشروع والمجازفة علي ضخ هذه الأموال إلا أننا قررنا الاستثمار داخل مركز شباب الساحل تحديدا لخدمة كل أهالي شبرا والقاهرة وتطوير البنية التحتية التي يسعي وزير الشباب والرياضة بكل جهد في هذا الاتجاه.





وأوضح بعد الانتهاء من المشروع تم توفير 45 فرصة عمل لعمال وإداريين ومدربين وموظفين معظمهم من أبناء شبرا.





واستطرد المدير التنفيذي لشركة الحريف أن الملاعب اصبحت صرحا كبيرا لاتقل عن ملاعب مركز شباب الجزيرة وبها العديدة من الاكاديميات الكبري لاندية الترسانه والاسماعيلي والزرقا وحلوان والاسواق الحرة واصبحت متنافسا جيدا للشباب وكذلك الاندية التي تسعي لتدريب فرقها مثل أندية النصر والداخلية والاسماعيلي والترسانة الذي يتدربوا علي هذه الملاعب.











