السفير السوداني يشيد بإغاثة الإمارات ويصفها بـ"رائدة العمل الإنساني"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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نشرت صحيفة "الإماراتية" اليوم، الإثنين، تصريحات سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات محمد أمين عبدالله الكارب بشأن المساعدات والإغاثة التي وفرتها الإمارات لمساندة متضرري السيول والفيضانات في السودان.

وكان قد ثمن "الكارب" المساعدات الإغاثية الطارئة التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، وذلك من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية لمساندة المتأثرين من السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

وأكد السفير السوداني في الإمارات، أن الإمارات دائمًا سباقة في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة في جميع أنحاء العالم.

وقال "الكارب": "الإمارات تواصل الوقوف مع السودان في كل الأحوال والظروف"، مشيرًا إلى أن مثول الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة السودانية ليس بجديد، بل مستمر من عشرات السنين.

وفي سياق متصل، أضاف السفير السوداني: "الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي تجاوبت مع ظروف الكارثة الحالية، حيث أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة للتبرع لمتضرري الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخراَ.

كما سيرت طائرتي إغاثة محملة بالأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، في حين أرسلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في ‫دبي طائرة محملة بـ 100 طن شحنة طارئة من مواد الإغاثة الأساسية، وحرصت جمعية إمارات العطاء على تدشين أول مستشفى ميداني تطوعي لعلاج المتضررين من الفيضانات، فيما وجه حاكم عجمان بإطلاق حملة "أغيثوا شعب النيلين لمساعدة المتضررين".

وتابع: "هذه المبادرات والمساعدات تعتبر دليلًا على ريادة الإمارات في العمل الإنساني وسعيها المستمر لتقديم العون للمحتاجين في جميع دول العالم، عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، والمنظمات والجمعيات الإماراتية الأخرى".

وأكد "الكارب"، أن كل من الشعب والحكومة السودانية يقدرون كثيرًا هذه المساعدات التي ستساهم في تحسين الأوضاع بالجمهورية، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للحكومة والشعب السوداني.

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