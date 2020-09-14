عبدالفتاح الجريني.. "مغنتش مرة قدام والدي"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حل الفنان عبد الفتاح الجريني، ضيف على الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" المذاع عبر فضائية "أون إي "، ليتحدث عن السر وراء نجاحه في حياته الفنية، وعلاقته بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المطرب عبدالفتاح الجريني:"أنا كنت أستحي أن أغني أمام الناس، فحتى كنت أستحى أن أغنى أمام أبي وأمي ولا أتذكر أنى غنيت أمامهم قبل ذلك، وليس هذا بسبب أني أقوم بشئ خاطئ ولكن كان هناك رهبة، لدرجة أن أبي أول مرة سمعني كان من خلال التليفزيون وكان تعليقه حينها "ده طلع صوته حلو فعلا"، كما أتذكر أنه كان هناك شارع فى كازبلانكا دائما خاليا من الناس كنت أمشى فيه وأغنى بصوت عال".

واشار إلى أنه لم يتعامل مع السوشيال ميديا كمكان للعمل، ولكنه يتعامل معها كمكان للعب والمزاح، مشيرًا إلى أنه هو من جعل أصدقائه المقربين مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي.

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عبدالفتاح الجريني برنامج سهرانين المطرب عبدالفتاح الجريني

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