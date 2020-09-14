الأربعاء.. انطلاق الملتقى الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:31 م
الملتقى الوطني الأول للشباب
الملتقى الوطني الأول للشباب
الفجر الرياضي
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ينطلق الأربعاء المقبل فعاليات الملتقي الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري من خلال تطبيق زووم عبر الأنترنت.

وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري آن الملتقي تم تخصصيه للشباب القادة من "غير المعاقين" بالاولمبياد الخاص المصري مشيراً إلي أن الهدف الآساسي من آقامة الملتقي هو تفعيل دور الشباب في المجتمع لنشر ثافة الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص وكذلك اكتشاف نماذج وسفراء جدد من الشباب ليقوموا بتبني فكرة نشر حركة الأولمبياد الخاص في ربوع مصر المختلفة. 

وعن  موضوعات الملتقي أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري إلي أن الملتقي سيشمل عددا من المحاور الهامة حول مهارات القيادة والتأثير في الآخرين ، والآبداع والآبتكار في مواجهة التحديات كما يشمل موضوعات التربية الآخلاقية والتواصل الاجتماعي مع الشباب ، ويحاضر في الملتقي نخبة من الخبراء في المجالات بمشاركة عدداً من الشباب القادة من غير المعاقين بالأولمبياد الخاص المصري.

ومن المقرر، أن يستمر الملتقى لمدة يومان متتاليان خلال الفترة من 16 وحتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الشباب القادة بمحافظات مصر المختلفة.



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