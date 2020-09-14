رئيس جامعة الفيوم يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "واقع تطبيق معايير التميز البحثية فى بحوث الخدمة الاجتماعية"

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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة: حنان طنطاوى أحمد عبد التواب، بعنوان (واقع تطبيق معايير التميز البحثية فى بحوث الخدمة الاجتماعية).



وضمت لجنة المناقشة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد الله زايد، العميد الأسبق لكلية الأداب جامعة القاهرة، وتحت إشراف االدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية وأستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية، والدكتور أمير صلاح هوارى، أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وبحضور عدد من أساتذة وطلاب الكلية.



وصرح رئيس الجامعة أن موضوع البحث من المواضيع التي تفيد جهة الإدارة فى الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعاون الكبير بين أساتذة كلية الخدمة الاجتماعية وكلية التربية في الإشراف والتدقيق العلمي على البحث المقدم، وبالجهد المبذول من قبل الباحثة في مراعاة الانضباط المنهجي، ووضوح مشكلة البحث وأهدافه، ودقة الأدوات البحثية المستخدمة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105".

