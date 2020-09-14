بإطلالة كلاسيكية.. چيهان خليل تخطف قلوب محبيها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة چيهان خليل جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت جيهان بالصورة بإطلالة كلاسيك أنيقة ، مرتدية بدلة فورمال أبيض في أحمر ، وتركت شعرها منسدلاً ، وانتعلت حذاء ذو كعب باللون الأسود.

وعلق الكثير من محبيها متغزلين بها ومن أبرز التعليقات " القمر واحد بس ".

في سياق منفصل، شاركت جيهان خليل مؤخراً في مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.

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