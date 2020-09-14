افتتاح ورشة عمل صياغة عقود اللاعبين وتسوية المنازعات الناشئة عنها

بدأت اليوم ورشة عمل" صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها" وتعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من 14- 16 سبتمبر 2020 من خلال تطبيق Microsoft Teams.





افتتح الورشة الدكتور عادل السن مستشار المنظمة ومنسقها العام بكلمة قال فيها نعلم جيدا أن تنظيم العلاقات المتعلقة بالنشاط الرياضي يتم من خلال حزمة من العقود الرياضية، من أهمها عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية، وعقود الدعاية والإعلان، وأيضاً عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وكذلك عقود التدريب بين المدربين والأندية، هذا بالإضافة إلى عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم وأخيراً عقود وكلاء تنظيم المباريات.





ولكن كما نعلم أن العقود الخاصة باللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم تحتل مركز الصدارة في الأهمية بين تلك العقود، كما تثور بشأنها العديد من المنازعات سواء في تفسيرها أو في تنفيذها.





الأمر الذي يستوجب دراسة الجوانب القانونية والفنية لتلك العقود ومهارات صياغتها حتى تأتي معبرة عن إرادة أطرافها، وليتم تنفيذها على نحو صحيح وفقاً لمبدأ حسن النية، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن هناك (عقود نمطية) تتضمن حقوق والتزامات اللاعب والنادي.





كذلك يتعين التعرف على آليات تسوية المنازعات الناشئة عن تلك العقود سواء وفقاً للقوانين الرياضية الوطنية وسيتم عرض آلية تسوية المنازعات وفقاً لقانون الرياضة المصري 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وكذلك طبقاً للوائح الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي CAS.





وتتناول محاضرات اليوم الأول مهارات صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم يتحدث عنها المستشار الدكتور / عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة - جمهورية مصر العربية ، و"الطبيعة القانونية الخاصة لعقد اللاعب المحترف والالتزامات القانونية المترتبة عنه" يتحدث عنها المستشار الدكتور محمد طاهر الأوجار مدير برنامج الماجستير المهني في القانون الرياضي - الجامعة الأمريكية في الإمارات - مستشار متخصص في القانون الرياضي، وكذلك أهم المرجعيات القانونية في تفسير وتنفيذ بنود عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم يشرحها بالتفصيل المستشار الدكتور أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .





تعقد هذه الورشة في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، بحضور عدد من المشاركين من جمهورية مصر العربية، كما يشارك بها أيضا من خلال تطبيق Microsoft Teams – عدد من المشاركين من الدول العربية بـ(المملكة العربية السعودية – دولة الإمارات العربية المتحدة – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية مصر العربية).