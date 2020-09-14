بالصور.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لـ الفنان أحمد سعد والتي تكشف بعض التغيرات في شكل أحمد سعد، وخاصة منطقة الأنف والفم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج Arab wood عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا للفنان أحمد سعد، والتي توضح الفرق بينه قبل وبعد خضوعه للعمليات.

وعلقت الصفحة على الصور: "طبيب تجميل ينشر صورًا لأحمد سعد قبل وبعد عمليات تجميل".

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد، كان قد احتفل بخطبته منذ أيام على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك وسط حضور عدد قليل من نجوم الفن، والأقارب.
بالصور.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل
بالصور.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المطرب احمد سعد احمد سعد

أخبار تهمك

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

منذ 43 دقيقة

الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

منذ ثلث ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ترقب في قلعة برشلونة لاجتماع ميسي بإدارة النادي

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد ارتباطها بأحمد سعد.. معلومات لا تعرفها من قبل عن عارضة الازياء علياء بسيوني

من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

لأول مرة.. أحمد سعد يشارك جمهوره صورته مع خطيبته

عاجل.. خطوبة احمد سعد وعلياء بسيوني (صورة )

بعد إعلان خطوبتهم رسميا.. تعرف علي خطيبة احمد سعد!

بعد تصدرها التريند.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

01:31 م

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر