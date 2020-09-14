نشوب حريق في مركز لعلاج القلب بالدقي

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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمركز للقسطرة والقلب، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة، بحي الدقي.



دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



كشف الفحص والمعاينة الأولية أن المركز مكون من 3 طوابق، وأعلى سطح المركز، مبنى غرفتين من الصاج، يحتويان على مستلزمات طبية، واندلع الحريق داخل إحداهما.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر عن الحريق احتراق بعض المستلزمات الطبية والدفاتر، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

