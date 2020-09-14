توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 6.25 %

يتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال هذا العام بنسبة 6.25 % تقريبا.





وذكر المعهد في مدينة كولونيا اليوم أنه بدون حدوث إغلاق جديد بسبب فيروس كورونا المستجد، سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني النمو العام المقبل بنسبة نحو 4.5 %.





وقال مدير المعهد ميشائيل هوتر: "لحسن الحظ تمكن الاقتصاد من التعافي مجددا خلال الصيف بفضل تراجع أعداد الإصابات بكورونا".





وذكر هوتر أنه إذا استمر هذا التطور، "فإننا سنصل بحلول عام 22/2021 إلى مستوى ما قبل الأزمة" وفقا لـ "الألمانية".





وتأتي توقعات المعهد متقاربة مع مؤسسات أخرى معنية بالاقتصاد، حيث يتوقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد في برلين أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 6%، مقابل نمو بنسبة نحو 4.1 % العام المقبل.