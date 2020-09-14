الصين: ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 12.1 %

أفادت بيانات الجمارك الصينية بارتفاع واردات الصين من السلع الرئيسية، بما فيها النفط الخام والحديد الخام وفول الصويا، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مع تعافى النشاط الاقتصادي للبلاد تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا.





ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك أظهرت ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 12.1 % لتبلغ 368 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما ارتفعت واردات النفط المكرر بنسبة 1.3 % لتصل إلى 20.77 مليون طن وفقا لـ "الألمانية".





وزادت واردات فول الصويا في البلاد بنسبة 15% عن العام الماضي، لتصل إلى 74. 64 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى. في حين تم استيراد حوالي 65 مليون طن من الغاز الطبيعي، بزيادة 3.3 % عما كان عليه في العام الماضي.





وارتفعت واردات الحديد الخام بنسبة 11 % على أساس سنوي لتبلغ 760 مليون طن خلال الفترة المذكورة.





وانخفض إجمالي واردات البلاد من السلع بنسبة 2.3 % في المئة لتبلغ 9 تريليونات يوان في الفترة من يناير إلى أغسطس.