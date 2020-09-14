تكريم أحمد فهمي في مركز أورام الفيوم (صور)

قام الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الادارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الادارة بتكريم الفنان احمد فهمي، وذلك بعد جولة مركز أورام الفيوم.





وفاجئ فهمي، بعد الجولة إدارة المستشفي بطلبه للتبرع ورفض اعلان المبلغ للحضور.





من ناحية أخري أعرب "فهمي" عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس ادارة والعاملين به من اطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية "الماموجرام"،والاشعة المقطعية وحدة العلاج الاشعاعي.



