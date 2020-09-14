نورهان شعيب تغازل جمهورها في أحدث ظهور من أمام البحر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نورهان بالصورة أمام البحر جميلة وأنيقة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض ، وتركت شعرها القصير منسدلاً، ولم تتكلف فس وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس سوداء ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمال ملامحها.

والجدير ذكره أن آخر أعمال نورهان مسلسل "قوت القلوب" ، وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

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