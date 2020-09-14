فولهام يعلن تمديد عقد دينيس اودوي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، عن تمديد عقد لاعبه دينيس اودوي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن اودوي وقع على عقد يبقيه في فولهام لعامين إضافيين، مع خيار تمديد التعاقد معه لمدة 12 شهرا.

وبموجب العقد الجديد، سيبقى اودوي مع فولهام حتى صيف عام 2022.

من جانبه قال اودوي في تصريحات لقناة ناديه: "أنا سعيد لأنني ضمنت أن اتواجد مع الفريق في هذا الموسم والموسم المقبل، أنا استمتع بحياتي هنا، لذلك أنا سعيد حقا ببقائي هنا لعامين إضافيين.

واستهل فولهام، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في المسابقة بالخسارة صفر / 3 أمام ضيفه أرسنال في المباراة التي اٌقيمت بينهما يوم السبت الماضي.

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