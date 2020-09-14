السبت المقبل.. عرض مسلسل "طلقة حظ " علي قناة الحياة

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تبدأ قناة الحياة السبت المقبل عرض أولي حلقات مسلسل "طلقة حظ" بطولة النجم مصطفي خاطر.



ويبث المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً ، والإعادة الساعة العاشرة صباحاً.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة شخصية تدعي "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.



وشارك فى بطولة المسلسل هبة مجدى، ومحمد أنور، وخالد أنور، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسنى شتا ومحمود فارس، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.