السبت المقبل.. عرض مسلسل "طلقة حظ " علي قناة الحياة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تبدأ قناة الحياة السبت المقبل عرض أولي حلقات مسلسل "طلقة حظ" بطولة النجم مصطفي خاطر.

ويبث المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً ، والإعادة الساعة العاشرة صباحاً.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة شخصية تدعي "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

وشارك فى بطولة المسلسل هبة مجدى، ومحمد أنور، وخالد أنور، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسنى شتا ومحمود فارس، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

أخبار تهمك

4 عروض من أندية الدوري المصري لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 16 ساعة

لامبارد يسخر من تصريحات يورجن كلوب

منذ ساعة و 11 دقيقة

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

12:49 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

02:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر