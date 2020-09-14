إغلاق 9 منشآت بدون ترخيص في حملات تموينية بالجيزة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:19 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 7 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 18 بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، 14 بيع سجاير بأزيد من السعر، وبلغ الإجمالي 80 قضية تموينية مخالفة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حملات ترخيض الجيزة التموين

أخبار تهمك

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

4 عروض من أندية الدوري المصري لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 16 ساعة

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لامبارد يسخر من تصريحات يورجن كلوب

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

إغلاق 15 منشأة غير مرخصة في الجيزة

خلال حملات تموينية.. ضبط 103 قضايا مخالفة في الجيزة

إحباط ترويج بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بالجيزة

ضبط 32 اسطوانة غاز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

خلال حملات تموينية.. ضبط 180 قضية مخالفة بالجيزة

خلال حملات تموينية.. ضبط 65 قضية مخالفة بالجيزة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

12:49 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

02:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر