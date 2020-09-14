إغلاق 9 منشآت بدون ترخيص في حملات تموينية بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 7 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 18 بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، 14 بيع سجاير بأزيد من السعر، وبلغ الإجمالي 80 قضية تموينية مخالفة.



وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

